Виктория Исакова присоединилась к актерскому составу сериала «Капитанская дочка»
Виктория Исакова, заслуженная артистка России, вошла в актерский состав эпической многосерийной драмы «Капитанская дочка».
Сериал создается по мотивам одноименной повести Пушкина. Исакова предстанет в образе императрицы Екатерины II.
Сериал создается по мотивам одноименной повести Пушкина. Исакова предстанет в образе императрицы Екатерины II.
Центральные роли в проекте исполняют Олег Савостюк, играющий молодого офицера Петра Гринёва, и Евгения Леонова, которая перевоплотится в его возлюбленную Машу. Кроме того, в картине заняты Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Егор Корешков, Федор Добронравов, Антон Лапенко, Александр Мизёв и Никита Павленко. Режиссером выступил Дима Литвиненко.
Производством занимается «ON Студия» при участии кинокомпании Star Media, телеканала «Россия» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре «Кион», а впоследствии проект покажут в эфире телеканала «Россия».
Фото: телеканал «Россия»