Виктория Исакова присоединилась к актерскому составу сериала «Капитанская дочка»

Виктория Исакова, заслуженная артистка России, вошла в актерский состав эпической многосерийной драмы «Капитанская дочка».



Сериал создается по мотивам одноименной повести Пушкина. Исакова предстанет в образе императрицы Екатерины II.





Центральные роли в проекте исполняют Олег Савостюк, играющий молодого офицера Петра Гринёва, и Евгения Леонова, которая перевоплотится в его возлюбленную Машу. Кроме того, в картине заняты Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Егор Корешков, Федор Добронравов, Антон Лапенко, Александр Мизёв и Никита Павленко. Режиссером выступил Дима Литвиненко.



