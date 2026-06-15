Петербургская филармония, ведущий оперный театр и концертное агентство Вьетнама подписали Меморандум о сотрудничестве

В Большом зале Петербургской филармонии 14 июня состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании и культурном сотрудничестве.



Документ скрепили подписями директор Петербургской филармонии Илья Черкасов, генеральный директор вьетнамского театра Опера Хо Гуом господин Нгуэн Конг Бай и генеральный директор агентства Тан Вьет Продакшн господин Нгуэн Куок Трунг.



Трехстороннее соглашение предусматривает проведение концертов, мастер-классов, стажировок и других совместных проектов, направленных на развитие культурного обмена между двумя странами.

Фото: пресс-служба Петербургской филармонии

Илья Черкасов подчеркнул, что Меморандум подписан с крупным концертным агентством и одним из ведущих музыкальных театров Вьетнама — современной площадкой национального уровня. По его словам, это не просто соглашение о намерениях, а знак большой поддержки вьетнамского государства, подтверждение серьезности планов и взаимной заинтересованности в долгосрочном партнерстве.Документ предполагает развитие не только концертной деятельности: вьетнамская сторона заинтересована в приглашении российских музыкантов и проведении мастер-классов, а Петербургская филармония готова принимать вьетнамских исполнителей и организовывать стажировки. Речь идет о полноценном партнерстве, открывающем широкие возможности для взаимного обмена опытом и развития профессиональных контактов.Первым событием в рамках реализации намерений, обозначенных в Меморандуме, станут гастроли Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии под руководством художественного руководителя и главного дирижера Димитриса Ботиниса в Ханое в ноябре 2026 года.