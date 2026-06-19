В Марокко стартовал фестиваль российского кино

В марокканской столице впервые стартовал фестиваль российского кинематографа, организованный Роскино.



Торжественная церемония открытия прошла в центре кинематографии в Рабате. В ближайшие четыре дня горожане и гости смогут увидеть семь полнометражных лент современных отечественных режиссёров.





На открытии показали картину Егора Кончаловского «Авиатор» с Александром Горбатовым, Дарьей Кукарских и Константином Хабенским в главных ролях. В последующие дни марокканским любителям кино предложат боевик «Красный шелк», военную драму «Август», фантастический детектив «Левша», комедию «Человек, который смеётся», а также семейное фэнтези «Яга на нашу голову»..



Кроме того, в программу включили полнометражный анимационный фильм «Доктор Динозавров».



