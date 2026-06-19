Российский этнографический музей представил выставку к 150-летию Билибина

В Российском этнографическом музее открылась выставка «Верните нам наши узоры!» Этнографические истоки русского стиля Ивана Билибина», приуроченная к 150-летию художника.



Экспозиция впервые демонстрирует предметы из этнографического собрания, которое мастер собиpaл более ста лет назад. На торжественном открытии директор РЭМ Юлия Купина отметила, что теперь у зрителей есть уникальная возможность прикоснуться к наследию Билибина.



«Эта выставка-исследование откроет множество новых горизонтов и поможет нам по-новому взглянуть на наше прошлое и будущее», — отметила Юлия Купина.





Творчество Билибина тесно связано с собранием музея: в 1902–1904 годах по его заданию художник совершил несколько экспедиций в Тверскую, Вологодскую, Архангельскую и Олонецкую губернии для сбора коллекций, фотосъемки и научной работы, итогом которых стали 12 коллекций, хранящихся в фондах РЭМ. В экспозиции представлено более 200 экспонатов из этого собрания — элементы костюмов, кокошники, образцы вышивки, пряничные доски, туеса и бытовые вещи, многие из которых показываются впервые.



