Российский этнографический музей представил выставку к 150-летию Билибина
В Российском этнографическом музее открылась выставка «Верните нам наши узоры!» Этнографические истоки русского стиля Ивана Билибина», приуроченная к 150-летию художника.
Экспозиция впервые демонстрирует предметы из этнографического собрания, которое мастер собиpaл более ста лет назад. На торжественном открытии директор РЭМ Юлия Купина отметила, что теперь у зрителей есть уникальная возможность прикоснуться к наследию Билибина.
«Эта выставка-исследование откроет множество новых горизонтов и поможет нам по-новому взглянуть на наше прошлое и будущее», — отметила Юлия Купина.
Экспозиция впервые демонстрирует предметы из этнографического собрания, которое мастер собиpaл более ста лет назад. На торжественном открытии директор РЭМ Юлия Купина отметила, что теперь у зрителей есть уникальная возможность прикоснуться к наследию Билибина.
«Эта выставка-исследование откроет множество новых горизонтов и поможет нам по-новому взглянуть на наше прошлое и будущее», — отметила Юлия Купина.
Творчество Билибина тесно связано с собранием музея: в 1902–1904 годах по его заданию художник совершил несколько экспедиций в Тверскую, Вологодскую, Архангельскую и Олонецкую губернии для сбора коллекций, фотосъемки и научной работы, итогом которых стали 12 коллекций, хранящихся в фондах РЭМ. В экспозиции представлено более 200 экспонатов из этого собрания — элементы костюмов, кокошники, образцы вышивки, пряничные доски, туеса и бытовые вещи, многие из которых показываются впервые.
Выставка включает пять тематических частей. В первой представлена хроника жизни и творчества художника. Второй раздел посвящен художественным влияниям, сформировавшим его «сказочный стиль», и раннему варианту азбуки сказочного орнамента. Третья часть рассказывает о неорусском стиле, господствовавшем в архитектуре и прикладном искусстве конца XIX века, — в начале пути Билибин испытывал его влияние, но после поездок на Север критиковал это направление. Завершающие разделы показывают, как три экспедиции открыли Билибину мир народного творчества Русского Севера и как это преобразило его книжную графику: открытие нашло отражение в собранных этнографических предметах, авторских фотографиях, зарисовках и в использовании северных мотивов в оформлении страниц, изображении одежды, узоров и вещей.
Посетить выставку можно до 13 сентября.
Посетить выставку можно до 13 сентября.
Фото: пресс-служба Минкультуры России