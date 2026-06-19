Во Франции нашли нотную тетрадь Моцарта с неизвестным набросками

Во Франции обнаружена тетрадь Моцарта с неизвестными набросками композиций.





Рукопись, содержащую семь пьес для арфы и флейты, нашел в Париже сотрудник Национальной библиотеки Франции (BnF). Об этом передает Agence France-Presse.





Тетрадь находилась среди анонимных манускриптов, конфискованных в 1794 году из дома графа де Гин. Предполагается, что композитор использовал ее во время своей поездки во французскую столицу в 1778 году, давая уроки дочери графа, арфистке Мари-Луизе-Филиппине. Подлинность подтвердили эксперты из Зальцбурга.





Как рассказал смотритель BnF Франсуа-Пьер Гуа, в тетради на 44 страницах содержатся «около дюжины уроков» и семь произведений, последнее из которых осталось незавершенным. Некоторые партии написаны рукой ученицы: «руки мастера и ученика» чередуются в пьесах, когда Моцарт сочинял партию арфы, а затем поручал девушке дописывать флейтовую, и наоборот.





Глава библиотеки Жиль Пику назвал находку важным событием для специалистов. По его словам, рукопись позволяет увидеть Моцарта в роли преподавателя и фиксирует его последнее парижское путешествие.





Премьера семи произведений состоится 21 июня, в День музыки, в стенах BnF. Их исполнят музыканты Филармонического оркестра Radio France. Оригинал рукописи будет показан публике в воскресенье. Общая длительность пьес — около 20 минут.



