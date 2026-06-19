В «Зарядье» открылась выставка к 90-летию со дня рождения Говорухина

В столичном парке «Зарядье» в Медиацентре начала работу обширная экспозиция, приуроченная к 90-летию со дня рождения режиссера Станислава Говорухина.



Выставочный проект получил название «Вертикаль жизни Станислава Говорухина». Оно символически связывает знаменитую картину «Вертикаль», ставшую отправной точкой карьеры Говорухина, с жизненным и творческим путем мастера, посвященным высоким идеалам и служению стране.





Президент Центра кинофестивалей Татьяна Шумова отметила, что организаторы стремились создать необычное пространство, где посетители не просто рассматривают экспонаты, а путешествуют по фильмам режиссера и могут увидеть атмосферу его мосфильмовского кабинета. Она выразила благодарность фонду, правительству Москвы и руководству парка за возможность представить проект на этой популярной площадке.





Генеральный директор киностудии «Вертикаль» Екатерина Маскина поделилась личными воспоминаниями о сотрудничестве с режиссером, назвав его человеком редкой душевной щедрости и порядочности. Она отметила, что главным мерилом успеха для него всегда была зрительская любовь.





Экспозиция включает живописные работы, личные вещи, кадры со съемок, мультимедийные реконструкции процессов производства фильмов и интерактивные зоны, позволяющие погрузиться в атмосферу таких лент, как «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «Пассажирка» и «Благословите женщину». Для гостей оборудованы фотозоны с элементами дополненной реальности, работает кинозал с показами фильмов Говорухина. Также в рамках проекта запланированы мастер-классы по актерскому мастерству и режиссуре, встречи с кинокритиками, сценаристами и артистами.



