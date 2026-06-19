Большой театр представит в Мариинском балет «Марко Спада»
С 23 по 26 июня на сцене Мариинского-2 состоятся пять спектаклей балета Даниэля Обера «Марко Спада» в хореографии Пьера Лакотта, которые представят московские артисты.
Главные роли исполняют солисты Большого театра, а за дирижерским пультом — Алексей Богорад.
Главные роли исполняют солисты Большого театра, а за дирижерским пультом — Алексей Богорад.
В постановке соединились танцевальное разнообразие, выразительная мимика, актерские перевоплощения и динамичный сюжет о разбойнике с благородным сердцем, рассказали организаторы. Для московской труппы спектакль, появившийся в 2013 году, стал вторым обращением к творчеству Пьера Лакотта — знатока и восстановителя старинной хореографии. В 2023-м постановку возобновили, и теперь ее увидят зрители Петербурга.
Премьерный показ в Большом театре прошел в 2013 году при участии ведущих артистов, а в 2023-м состав пополнился молодыми исполнителями.
На гастролях в Мариинском заняты следующие солисты: 23 июня выйдут Игорь Цвирко, Мария Кошкарёва, Мария Виноградова, Дмитрий Выскубенко и Алексей Путинцев, 24 июня — Дмитрий Смилевски, Анастасия Смирнова, Ярославна Куприна, Клим Ефимов и Филиппо Фердинандо Пагани, 25 июня выступят Денис Захаров, Элеонора Севенард, Алена Ковалёва, Марк Чино и Егор Геращенко. 26 июня в полдень выступают Макар Михалкин, Анастасия Смирнова, Арина Денисова, Клим Ефимов и Филиппо Фердинандо Пагани, а вечером того же дня — Дмитрий Смилевски, Мария Кошкарёва, Мария Виноградова, Дмитрий Выскубенко и Алексей Путинцев.
На гастролях в Мариинском заняты следующие солисты: 23 июня выйдут Игорь Цвирко, Мария Кошкарёва, Мария Виноградова, Дмитрий Выскубенко и Алексей Путинцев, 24 июня — Дмитрий Смилевски, Анастасия Смирнова, Ярославна Куприна, Клим Ефимов и Филиппо Фердинандо Пагани, 25 июня выступят Денис Захаров, Элеонора Севенард, Алена Ковалёва, Марк Чино и Егор Геращенко. 26 июня в полдень выступают Макар Михалкин, Анастасия Смирнова, Арина Денисова, Клим Ефимов и Филиппо Фердинандо Пагани, а вечером того же дня — Дмитрий Смилевски, Мария Кошкарёва, Мария Виноградова, Дмитрий Выскубенко и Алексей Путинцев.
Фото: Дамир Юсупов/пресс-служба Мариинского театра