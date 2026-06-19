Большой театр представит в Мариинском балет «Марко Спада»

С 23 по 26 июня на сцене Мариинского-2 состоятся пять спектаклей балета Даниэля Обера «Марко Спада» в хореографии Пьера Лакотта, которые представят московские артисты.



Главные роли исполняют солисты Большого театра, а за дирижерским пультом — Алексей Богорад.





В постановке соединились танцевальное разнообразие, выразительная мимика, актерские перевоплощения и динамичный сюжет о разбойнике с благородным сердцем, рассказали организаторы. Для московской труппы спектакль, появившийся в 2013 году, стал вторым обращением к творчеству Пьера Лакотта — знатока и восстановителя старинной хореографии. В 2023-м постановку возобновили, и теперь ее увидят зрители Петербурга.



