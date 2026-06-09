Ольга Любимова вручила ведомственные награды оркестру «Новая Россия»

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Фото: пресс-служба Минкультуры России

Глава Минкультуры отметила, что за годы своего существования оркестр стал кузницей выдающихся музыкантов, завоевал любовь и безусловное признание публики.Коллектив активно гастролирует по России, принимает участие в масштабных фестивалях в Москве, Сочи, Ярославле, Самаре и Клину.Художественный руководитель «Новой России» маэстро Юрий Башмет и директорзаместитель художественного руководителя Дмитрий Гринченко удостоены нагрудного знака «За вклад в российскую культуру». Артистам и работникам оркестра вручены благодарности президента России, почетные грамоты Минкультуры России и благодарность министра культуры России.Всего были награждены 23 человека.