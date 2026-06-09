Ольга Любимова вручила ведомственные награды оркестру «Новая Россия»

Ольга Любимова вручила ведомственные награды оркестру «Новая Россия»

Министр культуры России Ольга Любимова вручила Государственному симфоническому оркестру «Новая Россия» ведомственные награды. Об этом министр написала в MAКС.

Глава Минкультуры отметила, что за годы своего существования оркестр стал кузницей выдающихся музыкантов, завоевал любовь и безусловное признание публики.

Коллектив активно гастролирует по России, принимает участие в масштабных фестивалях в Москве, Сочи, Ярославле, Самаре и Клину.

Художественный руководитель «Новой России» маэстро Юрий Башмет и директор — заместитель художественного руководителя Дмитрий Гринченко удостоены нагрудного знака «За вклад в российскую культуру». Артистам и работникам оркестра вручены благодарности президента России, почетные грамоты Минкультуры России и благодарность министра культуры России.

Всего были награждены 23 человека. 

Фото: пресс-служба Минкультуры России