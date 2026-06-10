В Театре «Русская песня» отметят 100-летие со дня рождения народного артиста СССР Николая Кутузова

Фото предоставлено организатором

Коллектив, основанный в победном 1945 году, празднует 100-летие своего легендарного художественного руководителя, народного артиста СССР Николая Кутузова (1926–2011).Николай Кутузов — дирижер, педагог, почти 60 лет руководивший хором. Он сформировал его уникальный стиль, репертуар и исполнительскую школу, вырастил целую плеяду мастеров народного пения, отмечают организаторы.Под руководством Николая Кутузова были подготовлены сотни программ, проведены тысячи выступлений в концертных залах, на радио и телевидении, записаны около 4 тысяч произведений для фондов радио.В программе прозвучат сочинения Николая Кутузова и его всемирно известные авторские обработки народных песен, такие как «Ермак», «Славное море, священный Байкал», «Вдоль по Питерской», «Ах, вы сени», «Ай, Утушка луговая», «Белая береза» на стихи С. Есенина, «Перевоз Дуня держала». Особое место займут визитные карточки коллектива — вокально-хореографические композиции «Светит месяц» и «Барыня».За дирижерским пультом — художественный руководитель и главный дирижер Николай Азаров, главный хормейстер — Андрей Азовский. Специальный гость — дочь Николая Кутузова, заслуженная артистка России Елена Кутузова, которая продирижирует несколькими номерами.