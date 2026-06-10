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Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.«Пожар оказался крайне сложным. Кумулятивный заряд прожег историческую медную кровлю. Загорелись конструкции крыши и внутренние элементы экспозиции. Особенно тяжело сегодня сотрудникам музея. Многие встретили это утро здесь. Для людей, посвятивших панораме годы своей жизни, произошедшее стало личной трагедией», — говорится в сообщении губернатора.Развожаев отметил, что спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки.«К большому счастью, все материалы оцифрованы. Сохранились и фрагменты оригинального исторического полотна Франца Рубо, спасенные в годы Великой Отечественной войны и прошедшие реставрацию», — добавил губернатор.В четверг в Севастополе два фрагмента исторического полотна представят на выставке «Рубо. 170» в ретрокинотеатре «Украина».