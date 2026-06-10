Полотно панорамы «Оборона Севастополя» полностью сгорело — Развожаев
Полотно панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» после атаки ВСУ полностью выгорело, уничтожено также внутреннее убранство.
Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.
«Пожар оказался крайне сложным. Кумулятивный заряд прожег историческую медную кровлю. Загорелись конструкции крыши и внутренние элементы экспозиции. Особенно тяжело сегодня сотрудникам музея. Многие встретили это утро здесь. Для людей, посвятивших панораме годы своей жизни, произошедшее стало личной трагедией», — говорится в сообщении губернатора.
Развожаев отметил, что спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки.
«К большому счастью, все материалы оцифрованы. Сохранились и фрагменты оригинального исторического полотна Франца Рубо, спасенные в годы Великой Отечественной войны и прошедшие реставрацию», — добавил губернатор.
В четверг в Севастополе два фрагмента исторического полотна представят на выставке «Рубо. 170» в ретрокинотеатре «Украина».
Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.
«Пожар оказался крайне сложным. Кумулятивный заряд прожег историческую медную кровлю. Загорелись конструкции крыши и внутренние элементы экспозиции. Особенно тяжело сегодня сотрудникам музея. Многие встретили это утро здесь. Для людей, посвятивших панораме годы своей жизни, произошедшее стало личной трагедией», — говорится в сообщении губернатора.
Развожаев отметил, что спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки.
«К большому счастью, все материалы оцифрованы. Сохранились и фрагменты оригинального исторического полотна Франца Рубо, спасенные в годы Великой Отечественной войны и прошедшие реставрацию», — добавил губернатор.
В четверг в Севастополе два фрагмента исторического полотна представят на выставке «Рубо. 170» в ретрокинотеатре «Украина».
Фото: кадр видео