В Алжире пройдут Дни российского кино

С 15 по 20 июня 2026 года в столице Алжирской Народной Демократической Республики вновь пройдут Дни российского кино.



Программа фестиваля, организованного РОСКИНО при поддержке Минкультуры России, включает показы шести современных российских фильмов.





Фильмом открытия фестиваля станет кинолента «Август» по мотивам романа Богомолова «В августе сорок четвертого».





Также в программе фестиваля «Буратино» — современное прочтение культовой сказки; «Волчок» — приключенческий фильм о событиях рубежа XIX и XX веков; «Красавица» — картина о буднях сотрудников зоосада, где находит свое призвание после тяжелой контузии старшина Николай Светлов; «Первый на Олимпе» — спортивная драма о борьбе, преодолении и силе несгибаемой воли к победе и к жизни олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова; «Финник 2» — продолжение популярной анимационной истории для всей семьи.



