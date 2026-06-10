В Москве открыли мемориальную доску Илье Глазунову

Мемориальную доску народному художнику СССР Илье Глазунову торжественно открыли в столице в среду, в день 95-летия со дня его рождения.



Памятная табличка размещена на фасаде здания Российской академии живописи, ваяния и зодчества (РАЖВиЗ), носящей имя мастера, на улице Мясницкой. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.





«Не каждый художник становится эпохой, Илье Сергеевичу Глазунову это удалось. Здесь, в Москве, он создал галерею и академию, воспитал целую плеяду учеников и оставил наследие, которое продолжает жить прямо сейчас. Это не только произведения искусства — это сохраненная историческая память, уважение к национальным традициям и забота о культурном облике столицы, которую он искренне любил. Открывая эту мемориальную доску, мы отдаем дань уважения человеку, который своим талантом, гражданской позицией и преданностью культуре внес неоценимый вклад в формирование культурного лица не только Москвы, но и всей России», — отметил руководитель департамента Алексей Фурсин.





Инициатором установки мемориальной доски выступил сын художника Иван Глазунов, ректор РАЖВиЗ, народный художник РФ.





В ходе церемонии также наградили победителей первого международного художественного конкурса имени Ильи Глазунова «Вечная Россия. Вера. История. Мир». Конкурс учредили в 2025 году для поддержки художников, работающих с исторической темой, развития академических традиций изобразительного искусства и открытия новых имен.



