В Вологде откроется первый в России музей традиционной культуры Китая

Первый в России музей традиционной культуры Китая откроют в Вологде 10 июня.



Новая экспозиция разместится в главном здании Вологодской областной картинной галереи, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. Открытие приурочено к Международному дню диалога между цивилизациями. Глава области рассказал, что на торжественной церемонии ожидают официальную делегацию КНР во главе с чрезвычайным и полномочным послом товарищем Чжаном Ханьхуэем. В программе — приветственная церемония, обзорная экскурсия по музею, внесение памятных записей в книгу почетных гостей и открытие экспозиции.





Музей представит шаолиньскую воинскую культуру, культуру провинции Шэньси, исинскую керамику «Цзыша», традиционную китайскую живопись гохуа и каллиграфию. Экспозицию формируют совместно с китайскими партнерами и экспертами. Из провинции Шэньси поступают 111 экспонатов: скульптуры терракотовых воинов, образцы керамики, бронзы, живописи и другие предметы. Еще 70 культурных ценностей предназначены для залов шаолиньской культуры и исинской керамики. Почетный член Исинской отраслевой ассоциации керамики России, заслуженный тренер, президент Федерации ушу России Глеб Музруков передал в дар галерее 40 чайников мастеров исинской керамики «Цзыша» и образцы глины.



