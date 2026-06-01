В Петербурге пройдет Вторая летняя школа Ильдара Абдразакова

Вторая летняя школа Ильдара Абдразакова, образовательный интенсив для молодых оперных исполнителей, пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 23 июня.



Как сообщили организаторы, по итогам онлайн-прослушивания, которое завершится 8 июня, будут отобраны 10 участников программы.





«Фонд поддержки молодых талантов Ильдара Абдразакова продолжает прием заявок на Вторую летнюю школу Ильдара Абдразакова. Образовательный интенсив для молодых оперных исполнителей состоится с 18 по 23 июня 2026 года в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении фонда.



К участию приглашаются начинающие оперные исполнители в возрасте от 18 до 35 лет. Результаты прослушивания будут опубликованы 11 июня.



