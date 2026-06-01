В Крыму подвели итоги кинофестиваля «Золотой Витязь»

Российский фильм получил главную награду кинофорума «Золотой витязь».



Лучшей признана работа режиссёра Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки». Мелодрама вышла в прошлом году, в ней сыграли известные актёры Светлана Крючкова и Александр Адабашьян. Лента рассказывает историю интеллигентной пожилой семейной пары из Петербурга.





Звание лучшего режиссёра присуждено Владимиру Головневу за ленту «Цинга». В полнометражной документалистике награду получил Николай Бурляев с работой «Никита», в короткометражной — Инна Кудрявцева с фильмом «Рисуй наш дом». В номинации «Студенческий дебют» победил режиссёр Александр Абдуляпаров. Также отмечены киргизский фильм «Сделка на границе», иранский «Страж поля», белорусский «Правильные правила» и работы сербских режиссёров. Специальный приз достался осетинскому режиссёру Зауру Цогоеву.



