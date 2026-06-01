Росгосцирк завершил подготовку к присоединению Донецкого и Луганского цирков
Росгосцирк завершил подготовку к присоединению Донецкого государственного цирка «Космос» и Луганского государственного цирка.
Осталось лишь дождаться подписания решающего документа, сообщил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.
«Все документы сейчас находятся в правительстве. Мы ждем только подписания решающего документа, который присоединит цирки Донецка и Луганска к Росгосцирку. Все подготовлено, весь этап пройден. На сегодняшний день только технический вопрос», — приводит слова Белякова ТАСС.
Руководитель также отметил, что программы Росгосцирка и Большого Московского государственного цирка на регулярной основе работают в регионах Донбасса и Новороссии. Ранее, в октябре 2025 года, первый заместитель гендиректора Росгосцирка Татьяна Бушкова информировала агентство о том, что цирки Донецка и Луганска находятся на стадии вхождения в систему Росгосцирка. В свою очередь Сергей Беляков заявлял, что Росгосцирк сделает все возможное, чтобы цирки в ДНР и ЛНР стали одними из лучших в стране.
Осталось лишь дождаться подписания решающего документа, сообщил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.
«Все документы сейчас находятся в правительстве. Мы ждем только подписания решающего документа, который присоединит цирки Донецка и Луганска к Росгосцирку. Все подготовлено, весь этап пройден. На сегодняшний день только технический вопрос», — приводит слова Белякова ТАСС.
Руководитель также отметил, что программы Росгосцирка и Большого Московского государственного цирка на регулярной основе работают в регионах Донбасса и Новороссии. Ранее, в октябре 2025 года, первый заместитель гендиректора Росгосцирка Татьяна Бушкова информировала агентство о том, что цирки Донецка и Луганска находятся на стадии вхождения в систему Росгосцирка. В свою очередь Сергей Беляков заявлял, что Росгосцирк сделает все возможное, чтобы цирки в ДНР и ЛНР стали одними из лучших в стране.
Фото: кадр видео