Денис Мацуев пообещал, что скоро снова приедет в Японию

Денис Мацуев, впервые за несколько лет выступивший с концертом в Японии, пообещал в ближайшее время снова приехать в страну с гастролями.



Об этом пианист рассказал журналистам после выступления в рамках Фестиваля российской культуры, передает ТАСС.





«У нас большие планы связаны с Японией. Конечно же, я скоро сюда приеду», — заявил Мацуев.





Мацуев признался, что японские зрители — «в высшем своем проявлении настоящие меломаны», а каждая встреча с ними — «всегда встреча с очень близкими людьми».



«Здесь такие уникальные традиции, здесь в любом городе стоит гениальный концертный зал с потрясающей акустикой», — добавил он, отметив, что за 30 лет побывал в Японии более 30 раз и объездил с выступлениями почти все основные площадки.





Выступление виртуоза стало одним из центральных событий XXI Фестиваля российской культуры, который проводится с 2006 года. Впереди у музыканта еще три концерта в Токио и Кобэ.



