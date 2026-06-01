В Красноярске пройдут «Большие гастроли» Челябинского театра кукол

С 4 по 8 июня 2026 года в Красноярске пройдут «Большие гастроли» Челябинского государственного театра кукол имени В. Вольховского.



Спектакли покажут на сценах Красноярского театра кукол и Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина. В афише: «Собачка Соня», «Каменный цветок», «Сказки Кота-Мурлыки» и «Гуси-лебеди».





«Наш театр уже неоднократно бывал в Красноярске на фестивале „Сибирь. TERRА MAGICA“, и даже становился его лауреатом. Нам очень нравится красноярский зритель, мы успели его полюбить, и потому нам захотелось привезти для них не один спектакль, а несколько. И программа „Большие гастроли“ предоставила нам такую возможность. Мы покажем четыре постановки для детей разного возраста. Надеемся порадовать красноярцев. А в сентябре будем ждать коллег с ответным визитом в Челябинске», — рассказала директор Челябинского театра кукол Елена Ильченко.



