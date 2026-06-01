В Красноярске пройдут «Большие гастроли» Челябинского театра кукол
С 4 по 8 июня 2026 года в Красноярске пройдут «Большие гастроли» Челябинского государственного театра кукол имени В. Вольховского.
Спектакли покажут на сценах Красноярского театра кукол и Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина. В афише: «Собачка Соня», «Каменный цветок», «Сказки Кота-Мурлыки» и «Гуси-лебеди».
«Наш театр уже неоднократно бывал в Красноярске на фестивале „Сибирь. TERRА MAGICA“, и даже становился его лауреатом. Нам очень нравится красноярский зритель, мы успели его полюбить, и потому нам захотелось привезти для них не один спектакль, а несколько. И программа „Большие гастроли“ предоставила нам такую возможность. Мы покажем четыре постановки для детей разного возраста. Надеемся порадовать красноярцев. А в сентябре будем ждать коллег с ответным визитом в Челябинске», — рассказала директор Челябинского театра кукол Елена Ильченко.
В 2025 году Челябинский театр кукол имени В. Вольховского отметил 90 лет. Учреждение является лауреатом премии правительства РФ имени Федора Волкова, внесено в реестр «Ведущие учреждения культуры России», проводит единственный в России фестиваль для взрослых «Соломенный жаворонок».
В театре пять заслуженных артистов РФ, три заслуженных артиста Челябинской области, один заслуженный работник культуры РФ.
