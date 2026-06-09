Молодые музыканты выступят на одной сцене с именитыми мастерами на Летнем фестивале Мацуева

На втором Летнем фестивале Дениса Мацуева в Суздале состоится концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева с участием Дениса Мацуева и Кристофа Барати.



17 июля на сцене у Музейного комплекса Суздальского кремля прозвучат произведения Родиона Щедрина (концерт для оркестра «Озорные частушки»), Макса Бруха (Концерт № 1 для скрипки с оркестром), Николая Римского-Корсакова («Испанское каприччио») и Сергея Рахманинова (Концерт № 3 для фортепиано с оркестром).



Российский национальный молодежный симфонический оркестр выступит под управлением народного артиста России Валерия Гергиева. В знаменитом Третьем концерте Рахманинова сольную партию исполнит народный артист России Денис Мацуев. Солистом в Скрипичном концерте Бруха выступит Кристоф Барати — венгерский музыкант, лауреат престижных международных конкурсов, выступающий с лучшими симфоническими коллективами мира, включая оркестр Мариинского театра и Королевский филармонический оркестр в Лондоне.



Летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале объединяет уникальных музыкантов разных поколений на одной сцене.



II Летний фестиваль Дениса Мацуева пройдет в Суздале с 10 по 19 июля 2026 года.





Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»