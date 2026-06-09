В Академии акварели и изящных искусств открылась выставка студенческих работ

В рамках Всероссийской декады выпускников творческих вузов в Школе акварели Сергея Андрияки открылась выставка дипломных работ студентов Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова, Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова и самой академии.



В экспозиции представлены масляные и акварельные полотна, иконы-мозаики и макеты костюмов к литературным произведениям 130 будущих художников.





С приветственным словом к гостям выставки обратилась заместитель директора департамента региональной политики, образования и проектного управления Министерства культуры Российской Федерации Лидия Федякина. Она отметила, что мероприятие проходит уже в пятый раз, и пожелала ученикам «не бояться совершать ошибки и верить в себя». Исполняющая обязанности ректора Академии акварели и изящных искусств С. Андрияки Софья Арустамова-Андрияка подчеркнула важность таких встреч для сохранения традиционного искусства. Также в церемонии открытия принял участие ректор МГАХИ имени В. И. Сурикова, график и живописец Анатолий Любавин.



