У франшизы «Холоп» может появиться четвертая часть
Режиссер Клим Шипенко не исключил, что у франшизы «Холоп» может появиться четвертая часть.
«Трилогия закрыта абсолютно, так сказать, „загерметизирована“. Мы будем отталкиваться от реакции зрителей, захотят ли они увидеть четвертую часть. Я получаю огромное удовольствие, снимая эти фильмы, для меня это праздник, несмотря на объективные сложности, — кино есть кино», — отметил постановщик в интервью ТАСС.
История перевоспитания мажора Гриши в исполнении Милоша Биковича до 2023 года оставалась самым кассовым российским фильмом, а права на ремейк были проданы сразу в несколько стран.
«Трилогия закрыта абсолютно, так сказать, „загерметизирована“. Мы будем отталкиваться от реакции зрителей, захотят ли они увидеть четвертую часть. Я получаю огромное удовольствие, снимая эти фильмы, для меня это праздник, несмотря на объективные сложности, — кино есть кино», — отметил постановщик в интервью ТАСС.
История перевоспитания мажора Гриши в исполнении Милоша Биковича до 2023 года оставалась самым кассовым российским фильмом, а права на ремейк были проданы сразу в несколько стран.
Фото: кадр из фильма "Холоп 3"