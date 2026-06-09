С 4 по 6 июня 2026 года в Москве прошел Фестиваль национальных литератур народов России, приуроченный к Году единства народов России.





В юбилейный, десятый год программы поддержки литератур народов России на мероприятие съехались 44 литератора из разных регионов страны, а также эксперты. Площадками фестиваля стали XII книжный фестиваль «Красная площадь», Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино и Пушкинская площадь.





Открытие состоялось 4 июня на Главной сцене «Красной площади» концертом «Родные песни» — хоровым проектом театра «Школа драматического искусства» под руководством Светланы Анистратовой. Для зрителей прозвучали чувашские, мордовские, марийские, чеченские песни, обрядовые композиции Башкортостана, напевы Смоленской, Курской, Архангельской и других республик и областей России.



На площадке «Поэзия» состоялась презентация антологии «Современная литература народов Северного Кавказа» на 16 национальных языках — многоязычного сборника произведений, созданных после 1991 года, а также паблик-ток «Художественный перевод как соавторство» и поэтический марафон «Стихи на родном», в рамках которого авторы читали тексты на родных языках и в переводе на русский.



Прозвучали стихи классиков — Габдуллы Тукая, Расула Гамзатова и других народных поэтов. Среди презентаций новинок были представлены юбилейные издания: историко-художественный альбом к 140-летию Габдуллы Тукая и шеститомное собрание сочинений Мусы Джалиля в переводах на русский — к 120-летию поэта. Первый день фестиваля завершился концертом группы «ОЙМЕ», популяризирующей финно-угорскую песенную традицию и фольклор народов Северного Кавказа.





В Доме приемов Библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино прошла юбилейная конференция «10 лет Программе поддержки национальных литератур: от сохранения к развитию». Литературоведы, переводчики, члены федерального и региональных редакционных советов подвели итоги десятилетней работы и приняли резолюцию с планами на будущее.



