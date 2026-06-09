В Москве стартовали съемки новой комедии «Участковые из Сити».



Основной локацией 20-серийного проекта стала Москва-Сити. Здесь развернется история о двух полицейских: один живет по строгим правилам и уставу, второй — молодой мажор, которому все сходит с рук. Возрастной участковый Федор Кулаков (Александр Робак) — принципиальный службист старой закалки, привыкший работать в одиночку и никому не доверять. Его размеренная жизнь делает ироничный поворот, когда начальство отправляет ему «на исправление» Леху (Алексей Лукин) — сына прокурора, который попал в полицию в качестве летней отработки.



Закон и порядок блюсти придется в двух соседних, но абсолютно разных мирах. С одной стороны — пафосная Москва-Сити с ее капризными жителями и нелепыми заявлениями. С другой — обычный спальный район с вечными бытовыми проблемами, знакомыми каждому. Федор пытается учить наглого напарника уму-разуму, Леха в ответ подкалывает Федора и решает вопросы по-своему — деньгами и связями.



Режиссер-постановщик проекта — Василий Свиридов. В главных ролях: Александр Робак, Алексей Лукин, Александр Лыков, Анна Невская, Инга Оболдина, Александр Головин, Алина Алексеева, Екатерина Чаннова.



