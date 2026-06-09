В Музее Победы пройдет спецпоказ к 90-летию «Союзмультфильма»

Фото: пресс-служба Музея Победы

«Мультфильмы, созданные этой студией, стали неотъемлемой частью культурного наследия нашей страны. Всего же за годы работы „Союзмультфильм“ выпустил свыше 1,5 тысячи мультфильмов, которые получили более 500 наград на различных фестивалях. Здесь трудились великие режиссеры и художники — Валентина и Зинаида Брумберг, Иван Иванов-Вано, Лев Атаманов, Федор Хитрук, Борис Дёжкин, Инесса Ковалевская, Леонид Шварцман, Борис Степанцев, Роман Качанов, Вячеслав Котеночкин, Юрий Норштейн, Гарри Бардин и многие другие», — отметили в музее.На протяжении своей 90-летней истории «Союзмультфильм» остается верен принципам классической анимации, выпуская добрые картины, сохраняющие традиции страны. В день юбилея студии Музей Победы покажет полнометражный приключенческий мультфильм режиссера Бориса Черткова, а перед началом сеанса перед юными гостями выступит киновед Музея Победы, ведущий киноклуба «Поклонка» Геннадий Ходос.«В мультфильме зритель увидит историю простого юноши Гриши, которому по воле случая предстоит отправиться в великое путешествие, где он попадет на службу к непобедимому полководцу Александру Васильевичу Суворову. Зрителей ждут захватывающие приключения, борьба добра и зла, верные друзья, настоящая дружба и любовь», — рассказал киновед Музея Победы Геннадий Ходос.Главных героев мультфильма озвучили знаменитые и многими любимые артисты, среди которых Константин Хабенский, Антон Макарский, Виктор Сухоруков, Юлия Рутберг, Анна Ардова, Алексей Демидов и другие. Зрителями картины станут участники детского городского клуба «Лето Побед», который работает на базе музея на Поклонной горе. В течение всех каникул ребят ждут интересные экскурсии, мастер-классы, кинопоказы, творческие встречи с представителями различных профессий.