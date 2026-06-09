Комедийная сказка «Фунтик» запущена в производство

Фото: пресс-служба «Киноцех» / «Вольга»

По сюжету, поросёнок Фунтик — это сценический образ десятилетнего мальчика, который сбегает из цирка от коварной Беладонны, заставлявшей его обманывать публику ради личной выгоды. Убегая, главный герой встречает новых друзей: бывших цирковых артистов дядюшку Мокуса и его племянницу Бамбину.Вместе они дают отпор преследователям, создают свою маленькую цирковую труппу и отправляются на поиски родителей Фунтика. Режиссёрское кресло занимает Митрий Семёнов-Алейников, автором сценария выступила Мария Михеева, а продюсируют картину Сергей Ершов, Наталия Горина, Андрей Липов и Макс Максимов. В актёрский ансамбль вошли Матвей Тараканов, Максим Лагашкин, Ян Цапник, Ева Смирнова, Валентина Ляпина, Вадим Галыгин, Роман Курцын, Юрий Гальцев, Дмитрий Колчин и другие. Кто именно сыграет госпожу Беладонну, пока держится в тайне.