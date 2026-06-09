Фестиваль российского кино впервые пройдет в Марокко

Фото: Денис Гришкин/АГН "Москва"

Мероприятие, организуемое РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, пройдет в городе Рабате.«С гордостью сообщаем, что в этом году РОСКИНО впервые представит отечественные фильмы на Фестивале российского кино в Марокко. Мы уверены, что зрители по достоинству оценят наши картины, ведь каждая лента, которую мы покажем в Рабате, отличается искренностью, неповторимостью и высоким профессионализмом. Уверены, что наш кинематограф найдет отклик в сердцах марокканской аудитории», — прокомментировала Эльза Антонова, генеральный директор РОСКИНО.Для просмотра в рамках первого фестиваля были отобраны разножанровые картины, которые уже приобрели мировую известность и были показаны во множестве стран мира. Откроет мероприятие долгожданная экранизация бестселлера Евгения Водолазкина «Авиатор». Сюжет повествует о том, как Иннокентий Платонов, пытаясь найти место в новой реальности, по крупицам восстанавливает историю своей жизни.Также в программе показов еще шесть ярких кинолент: военная драма «Август» о подвиге контрразведки СМЕРШ по роману Владимира Богомолова, красочный и детализированный анимационный фильм «Доктор Динозавров» о путешествии семьи в мезозой, уникальный российско-китайский шпионский экшен «Красный шелк» о перевозке секретных документов по Транссибирской магистрали в 1927 году, научно-фантастический детектив «Левша», по сюжету которого в императорском дворце находят загадочное устройство — механическую блоху, новинка в жанре комедии «Человек, который смеется» о звезде боевиков с невозмутимым выражением лица, который из-за травмы выражает любые эмоции неконтролируемым смехом, а также семейный фильм «Яга на нашу голову», отобранный в этом году на крупнейший кинофестиваль Индонезии Balinale.