В Херсонесе завершился фестиваль «Встреча культур»

В Херсонес съехались 180 реконструкторов, артистов и музыкантов из разных городов России, чтобы погрузить публику в эпоху раннего Средневековья. Для посетителей читали интерактивные лекции по медицине, праву, земледелию и ткачеству, рассказывали об устройстве гуслей, дружинниках Древней Руси и кочевниках Каменной могилы.Взрослые и дети участвовали в ремесленных мастер-классах: делали стеклянные бусины и выкладывали мозаику из камня. В Портовом районе древнего города прошли исторические баталии: реконструкторы в аутентичном облачении бились на мечах и сулицах, бросали копья и стреляли из луков.Сражения сопровождались комментариями арбитров, а зрители активно поддерживали команды. Каждый день в музее-заповеднике и «Новом Херсонесе» можно было увидеть красочные шествия реконструкторов, а в Античном театре — театрализованные представления, погружающие в мир раннего Средневековья.В программу вошли концерты фольклорной музыки и исторические танцы. На сцене Античного театра Херсонеса выступили ансамбль «Мелюзина» из Москвы, группа «Канальи» из Симферополя, севастопольский «Клан Зинченко», ансамбль «Маккензи», легендарные Spiritual Seasons, а также артисты школы танца «Айседора».Фестиваль прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.