В кинопарке «Москино» пройдет фестиваль «Традиция»

Фестиваль «Традиция», который пройдет 20–21 июня в кинопарке «Москино», объявил программу.



Участие в фестивале примут группы «Любэ», Пелагея, AY YOLA, Miravi, «Калинов мост», «Джанго», Хор Данилова монастыря, Сергей Старостин, Евгения Смольянинова, ансамбль «Казачий Кругъ» и многие другие артисты, музыканты, поэты, писатели, философы, историки.





Гостей ждут традиционные беседы Захара Прилепина и Эдуарда Боякова о традиции. Среди участников писатель Андрей Рубанов, музыканты Андрей Бледный (лидер музыкальной группы «25/17»), Елена Фролова и другие. Поэтическая программа будет представлена встречами с современными поэтами. В театральную часть войдет спектакль «Шахтерская дочь». Поэтический спектакль «Царский путь», повествующий о последних днях жизни венценосной семьи Романовых, представит Театр на Малой Ордынке.



