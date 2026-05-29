«Иностранка» представила выставку к 250-летию Большого театра

Фото: пресс-служба Минкультуры России

Проект подготовлен совместно с Российской государственной библиотекой искусств и Музеем Большого театра при участии частных коллекционеров.Экспозиция объединяет музейные раритеты, библиотечные документы и цифровые медиаматериалы, демонстрирующие театр во всем многообразии.Мультимедийная часть включает видеоряд из оцифрованных архивных фотографий артистов оперы и балета, кадров спектаклей и работ великих мастеров сценографии, создававших оформление постановок Большого театра.«Большой театр — один из крупнейших значимых авторитетных театров мира, мощный символ российской культуры, наше национальное достояние, кладезь поистине великих мастеров и выдающихся деятелей искусства», — отметила в приветствии замминистра культуры Жанна Алексеева.Выставка работает до 30 декабря 2026 года.