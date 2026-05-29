В Российской академии художеств открылась выставка Владимира Пименова

Фото: пресс-служба Российской академии художеств

Выставка «Мозаика моей жизни» приурочена к 85-летию художника. В экспозиции представлено более ста произведений мастера из собраний Коломенско-Зарайского государственного музея-заповедника, Московского музея современного искусства и личной мастерской автора.Основой творческого метода живописца, уроженца Зарайска, является подчеркнутый синтез превращения элементов окружающей среды в очевидные знаки-метафоры при помощи реалистических средств изображения, отметили организаторы.Одним из ключевых разделов экспозиции стал цикл «Семейная хроника», объединяющий более тридцати картин, воспринимаемых как единое документальное повествование о восстановлении связи времен.Экспозиция открыта для зрителей с 27 мая по 28 июня 2026 года.