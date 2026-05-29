Новая книга Прилепина «Чужецарствие» выйдет 4 июня

Политико-публицистическая книга писателя Захара Прилепина «Чужецарствие» выйдет 4 июня в редакции «КПД» издательства «АСТ».



Автор поднимает вопросы о рисках национализма, безопасности государства в условиях СВО и геополитического давления на фоне всемирного «правого реванша», сообщили в издательстве.





«Книга вскрывает самый болезненный идеологический нерв сегодняшней России и дает панорамный взгляд на то, что происходит с нашим обществом прямо сейчас. Главный тезис автора: национализм, искусно мимикрирующий под патриотизм, готовит стране второе восстание вслед за несостоявшимся либеральным мятежом. Захар Прилепин поднимает важнейшую проблему национальной безопасности: в условиях войны и тяжелейшего геополитического давления любой подобный „правый реванш“ смертельно опасен и чреват распадом страны», — говорится в сообщении.





Как отметили в пресс-службе, книга разовьет и дополнит предыдущие публицистические труды писателя. «Это фундаментальный том, который фиксирует сложнейший момент нравственного и политического выбора национальных движений и подводит черту под целой исторической эпохой», — пояснили в издательстве.



