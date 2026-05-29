Уникальные предметы и иконы представят на выставке «Русская свадьба. Традиции и обряды» в Тобольске
Более 200 уникальных предметов и иконы XVII века впервые представят в Тобольске на выставке «Русская свадьба. Традиции и обряды» из собрания Государственного исторического музея.
Как сообщили в пресс-службе Тобольского музея-заповедника, экспозиция откроется 29 мая во Дворце наместника.
«Во Дворце наместника готовится к открытию выставка „Русская свадьба. Традиции и обряды“, которую впервые вниманию тоболяков представит Государственный исторический музей (Москва). 29 мая гости музейного комплекса смогут увидеть больше двухсот уникальных предметов XVII — начала XX века. <...> Экспозицию открывают иконы XVII века: „Покров Богородицы“, „Рождество Христово“ и „Крещение Господне“», — рассказали организаторы.
Как сообщили в пресс-службе Тобольского музея-заповедника, экспозиция откроется 29 мая во Дворце наместника.
«Во Дворце наместника готовится к открытию выставка „Русская свадьба. Традиции и обряды“, которую впервые вниманию тоболяков представит Государственный исторический музей (Москва). 29 мая гости музейного комплекса смогут увидеть больше двухсот уникальных предметов XVII — начала XX века. <...> Экспозицию открывают иконы XVII века: „Покров Богородицы“, „Рождество Христово“ и „Крещение Господне“», — рассказали организаторы.
Проект посвящен русской свадебной традиции как важной части бытовой и духовной культуры народа. Посетителям расскажут о развитии свадебного обряда с XVI века до начала XX столетия, его символике и особенностях в разных регионах России.
Среди экспонатов — расписные прялки XVIII–XIX веков, предметы приданого, старинные головные уборы, брачные венцы, а также живописные и графические работы из собрания Государственного исторического музея. Выставку дополнят мультимедийные программы с фотографиями и образцами обрядового фольклора. Экспозиция продлится до 1 июля.
Среди экспонатов — расписные прялки XVIII–XIX веков, предметы приданого, старинные головные уборы, брачные венцы, а также живописные и графические работы из собрания Государственного исторического музея. Выставку дополнят мультимедийные программы с фотографиями и образцами обрядового фольклора. Экспозиция продлится до 1 июля.
Фото: кадр видео