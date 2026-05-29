Ольга Любимова посетила питчинг национальных фильмов Фонда кино
Министр культуры России Ольга Любимова посетила очную защиту национальных фильмов Фонда кино.
В ходе питчинга были представлены 27 фильмов разных жанров. В их числе — «Снежная королева», «Девятая планета», «Садко», «Последний богатырь. Колобок», «Аленький цветочек», «Жил-был пес», «Крузенштерн. Регата тысячелетия», «Летучий корабль 2», «Умка» и другие.
«Поддержка кинематографа — одна из приоритетных задач в работе Минкультуры России. Через кино мы сохраняем историю и традиции, транслируем общечеловеческие нравственные ценности будущим поколениям», — говорится в сообщении министра, опубликованном в MAКС.
Глава Минкультуры отметила, что в фильмах важно показывать богатую культуру нашей страны, демонстрировать уникальную архитектуру и природу регионов России. «При этом в процессе съемок необходимо учитывать особенности различных исторических периодов и тщательно подходить к выбору декораций», — добавила министр.
«Поддержка кинематографа — одна из приоритетных задач в работе Минкультуры России. Через кино мы сохраняем историю и традиции, транслируем общечеловеческие нравственные ценности будущим поколениям», — говорится в сообщении министра, опубликованном в MAКС.
Глава Минкультуры отметила, что в фильмах важно показывать богатую культуру нашей страны, демонстрировать уникальную архитектуру и природу регионов России. «При этом в процессе съемок необходимо учитывать особенности различных исторических периодов и тщательно подходить к выбору декораций», — добавила министр.
Фото: пресс-служба Минкультуры России