В Музее музыки открылась выставка «Русская музыка. Особая миссия»

В Музее музыки 29 мая открылась выставка «Русская музыка. Особая миссия».



Проект, развернутый в Музее Чайковского в Москве, посвящен истории утверждения России в мировом музыкальном пространстве и влиянию отечественной музыки на глобальную культуру.





«Это одна из центральных выставок 2026 года. В выставке рассказывается о крупных достижениях отечественной музыки последних двухсот лет, которые возвысили ее и сделали значимой частью мировой музыкальной культуры, начиная с 20-х годов XIX века и завершая событиями наших дней. Сила русской музыки — в уникальном сочетании глубокой самобытности и открытости миру, неподдельной оригинальности и способности быть понятой слушателями разных стран. Сегодняшняя прочная репутация русской музыки в мировом искусстве отвергает все попытки ее отмены», — подчеркнул генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов.





Посетители увидят более 170 экспонатов из фондов Музея музыки, ГМИИ им. Пушкина, Российской национальной библиотеки и других собраний. Среди них авторские рукописи Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Александра Скрябина и Дмитрия Шостаковича, мемориальные вещи великих музыкантов, редкие фотографии, программы и афиши исторических спектаклей. Экспозиция рассказывает о поколениях выдающихся композиторов и исполнителей, благодаря которым Россию считают одной из ведущих музыкальных держав.



