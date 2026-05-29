В Музее музыки открылась выставка «Русская музыка. Особая миссия»

В Музее музыки 29 мая открылась выставка «Русская музыка. Особая миссия».
Проект, развернутый в Музее Чайковского в Москве, посвящен истории утверждения России в мировом музыкальном пространстве и влиянию отечественной музыки на глобальную культуру.
«Это одна из центральных выставок 2026 года. В выставке рассказывается о крупных достижениях отечественной музыки последних двухсот лет, которые возвысили ее и сделали значимой частью мировой музыкальной культуры, начиная с 20-х годов XIX века и завершая событиями наших дней. Сила русской музыки — в уникальном сочетании глубокой самобытности и открытости миру, неподдельной оригинальности и способности быть понятой слушателями разных стран. Сегодняшняя прочная репутация русской музыки в мировом искусстве отвергает все попытки ее отмены», — подчеркнул генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов.
Посетители увидят более 170 экспонатов из фондов Музея музыки, ГМИИ им. Пушкина, Российской национальной библиотеки и других собраний. Среди них авторские рукописи Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Александра Скрябина и Дмитрия Шостаковича, мемориальные вещи великих музыкантов, редкие фотографии, программы и афиши исторических спектаклей. Экспозиция рассказывает о поколениях выдающихся композиторов и исполнителей, благодаря которым Россию считают одной из ведущих музыкальных держав.
Путь русской музыки к мировому признанию показан в трех разделах. Первый охватывает 1820–1880-е годы, когда контакты с зарубежной аудиторией были редкими. Второй посвящен рубежу XIX–XX веков, когда усилия русских музыкантов стали системными. Завершающий раздел «Новый полюс творческой силы» повествует о признании русской музыки как мирового явления вплоть до наших дней.
Выставка будет работать до 14 февраля 2027 года.
Фото: пресс-служба Минкультуры России