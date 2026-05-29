В Мариинском театре пройдет концерт к 150-летию СТД

Изображение: пресс-служба Мариинского театра

В большом праздничном вечере примут звезды современного музыкального олимпа, солисты оперы и балета, молодые артисты. Среди исполнителей: Хибла Герзмава, Ольга Бородина, Екатерина Гончарова, Анна Денисова, Светлана Карпова, Евгения Муравьёва, Татьяна Сержан, Дарья Терещенко, Ирина Чурилова, Вячеслав Васильев, Юрий Воробьёв, Максим Даминов, Александр Михайлов, Евгений Никитин, Глеб Перязев, Сергей Скороходов, Борис Степанов, Александр Трофимов, Роман Широких, Виктория Терёшкина, Александр Сергеев, Кристина Шапран, Елена Баженова, Ольга Белик, Евгения Савкина, Роман Беляков, Сослан Кулаев, Аарон Осава-Горовиц, а также артисты балета, Хор и Симфонический оркестр Мариинского театра.В программу концерта вошли фрагменты из опер, балетов и оркестровых сочинений Петра Чайковского, Александра Бородина, Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Сергея Прокофьева, Жоржа Бизе, Родиона Щедрина, Александра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Арама Хачатуряна, Георгия Свиридова.Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.