Санкт-Петербургский джазовый фестиваль объявил участников

Третий Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль объявляет имена первых участников.



С 20 по 26 июля в Северной столице под руководством Игоря Бутмана выступят более 600 ведущих музыкантов из России и зарубежных стран, которые представят лучшие джазовые программы и дадут свыше 170 концертов. Впервые фестиваль прошёл в 2024 году и сразу стал крупнейшим музыкальным событием Петербурга.





Открытие и закрытие состоятся в Большом зале Филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Концерты под открытым небом пройдут в Юсуповском саду, на Площади Искусств, в Таврическом саду, в парке «Озеро Долгое» и в Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф». В 2026 году в рамках фестиваля снова организуют Конкурс джазовых композиторов и вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии.





Среди участников семидневного фестиваля: Квартет Игоря Бутмана, Fantine, Валерий Сюткин, Пётр Налич, Борис Березовский с программой «Дебюсси и джаз», Вадим Эйленкриг и Калининградский камерный оркестр, Сергей Мазаев и Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, и многие другие.





«Санкт-Петербургский джазовый фестиваль за эти три года стал неотъемлемой частью культурной жизни города. Петербург с его богатой историей и творческой атмосферой всегда открыт к новому и вот уже более века удивительно органично принимает джаз. А у нашего фестиваля — важная миссия: превращать Петербург с его белыми ночами и величественными архитектурными ансамблями в открытую джазовую сцену, доступную для каждого горожанина. И, главное, наш фестиваль объединяет разные поколения зрителей и исполнителей, даёт молодым музыкантам площадку для роста и продвижения», — отметил президент фестиваля Игорь Бутман.



