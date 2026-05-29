«Ростовский кремль» открыл выставку об иконописной школе региона

В музее-заповеднике «Ростовский кремль» открылась новая экспозиция. Она посвящена иконописной школе региона.



Посетители смогут узнать о древнерусской культуре Ростова и о мастерстве местных художников. Среди экспонатов иконы XIII–XVI веков из собрания Ростовского музея, передает пресс-служба Минкультуры России.





«Новая экспозиция представляет один из самых ценных пластов нашего музейного собрания. Для нас важно показать эти памятники в их исторической связи с Ростовской землей, с храмами, монастырями и людьми, которые создавали, сохраняли и передавали эту традицию дальше», — рассказал директор музея-заповедника «Ростовский кремль» Сергей Мостовой.



