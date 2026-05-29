Во дворе Всероссийского музея декоративного искусства открывается фестиваль «Русский КоТ»

В музейном саду усадьбы Остермана (во дворе Всероссийского музея декоративного искусства) 4 июня открывается фестиваль «Русский КоТ».



На три месяца сад превратится в открытое пространство, где русская культурная традиция оживет в арт-объектах, музыке, театре и лекциях, сообщают организаторы. Название — игра слов «КоД-КоТ» — отсылает к миссии музея, хранящего крупнейшую в России коллекцию народного искусства, и к символу площадки — Коту Баюну, персонажу сказок.



«В этом году впервые в нашем музейном саду знаменитые российские художники создадут невероятное пространство с интереснейшими арт-объектами. И все лето на этой площадке, наполненной смыслами, будут выступать известные музыканты... И конечно, мы ждем посетителей в музее», — говорит директор музея Татьяна Рыбкина.



