Во дворе Всероссийского музея декоративного искусства открывается фестиваль «Русский КоТ»

В музейном саду усадьбы Остермана (во дворе Всероссийского музея декоративного искусства) 4 июня открывается фестиваль «Русский КоТ».
На три месяца сад превратится в открытое пространство, где русская культурная традиция оживет в арт-объектах, музыке, театре и лекциях, сообщают организаторы. Название — игра слов «КоД-КоТ» — отсылает к миссии музея, хранящего крупнейшую в России коллекцию народного искусства, и к символу площадки — Коту Баюну, персонажу сказок.
«В этом году впервые в нашем музейном саду знаменитые российские художники создадут невероятное пространство с интереснейшими арт-объектами. И все лето на этой площадке, наполненной смыслами, будут выступать известные музыканты... И конечно, мы ждем посетителей в музее», — говорит директор музея Татьяна Рыбкина.
Архитектурную концепцию разработало бюро «8 линий» Антона Кочуркина, арт-директор — Мария Гальперина. Главный объект — гигантский Кот Баюн от бюро «Никола-Ленивец» с медиаинсталляцией. Также представлены работы МАТРА, Дарьи Фурсей, Дмитрия Аске. Каждую неделю художники Светлана Растебина, Александра Островская, Михаил Рубанков и другие будут создавать новые инсталляции с гостями.
Фестиваль построен на еженедельных темах: «РасСКАЗываем», «Свистопляска», «Шито-вышито», «Пир на весь мир». Совместно с фестивалем «Усадьбы Москвы» музей покажет аудиоспектакль о графе Остермане к его 300-летию, а в рамках проекта «Московское чаепитие» пройдут дегустации чая «Москва». В музыкальной программе — Zventa Sventana, Gurude, Сергей Старостин, Percarus Group. Театральные перформансы создадут Светлана Землякова, Юрий Квятковский, Андрей Гордин, Екатерина Половцева. Лекции прочтут Андрей Боровский, Валерий Печейкин, Илья Одегов, Наталья Балаян.
