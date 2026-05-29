В Русском музее начали реставрировать «Девятый вал» Айвазовского
В Русском музее стартовала первая в истории комплексная реставрация всемирно известного шедевра Ивана Айвазовского «Девятый вал».
Решению предшествовало заседание Реставрационного совета. Работы приурочены к масштабной выставке произведений мастера, которая откроется в корпусе Бенуа в октябре этого года, сообщили в музее.
«В Русском музее нет полотен, находящихся в неудовлетворительном состоянии, но мы понимали, что однажды картине, которой больше полутора веков, а „Девятый вал“ был написан Иваном Айвазовским в Феодосии в 1850 году, понадобится комплексная научная реставрация. Тем более по высоким стандартам состояния полотен в Русском музее. „Девятый вал“ — любимейшее полотно наших посетителей, говорят наши смотрители. Мы понимаем, что ответственность очень высокая — люди ждут! Еще в прошлом году Русский музей объявил, что титульной выставкой 2026 года станет грандиозная ретроспектива Ивана Айвазовского. Она откроется в середине октября, и к этому моменту мы просто обязаны предъявить „Девятый вал“ городу и миру в том блистательном виде, в котором он вышел из-под кисти великого художника», — отметила генеральный директор Русского музея Алла Манилова.
Полотно перенесли из Академического зала № 14 Михайловского дворца в Зал открытой реставрации № 86 в корпусе Бенуа, где посетители смогут наблюдать за работой специалистов.
Реставраторам предстоит укрепить красочный слой и грунт по всей поверхности произведения, устранить очаги отслоений, привести в порядок лаковое покрытие, которое со временем стало неоднородным и пятнистым. Параллельно продолжается научная реставрация исторической золоченой рамы картины: уже восстановлено более 100 утраченных фрагментов резьбы. Все элементы заново вырезаются из липы по сохранившимся образцам, покрываются традиционным грунтом и будут позолочены сусальным золотом.
