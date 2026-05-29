В Калужской области завершился кинофестиваль «Движение по вертикали», посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося российского режиссера, актера, художника, политика и общественного деятеля Станислава Говорухина.
Третий этап проекта прошел в городах Обнинск и Таруса.
Церемонию открытия фестиваля и фотовыставку, проходившие в МБУ «Дом ученых» Обнинска, посетили более 400 человек. Фотовыставка по традиции передана в дар Дому ученых для специалистов, ведущих просветительскую деятельность в регионе.
В Центральной библиотеке Обнинска киновед, главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов провел мастер-класс «Как создается культовый киногерой» и творческую встречу «Мастер жанра и сурового стиля: режиссура Станислава Говорухина». Также состоялся мастер-класс режиссера Ольги Беляевой «Как создается образ на экране».
Борис Неволин, генеральный директор продюсерского центра «Артмастерс Продакшн», представил итоги Открытого чемпионата творческих компетенций «Артмастерс». Зрители сами выбрали лучший фильм — им стала картина «Молодой» режиссера Леонид Гардаш.
В Центре досуга прошел спектакль «Вертикаль продолжается» режиссера Леонида Семенова. В Доме литераторов Тарусы прошел вечер-концерт «Музыка кино».
