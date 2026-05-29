Выставка «Совсем не тот Плюшкин» открылась к 150-летию Псковского музея-заповедника

Проект приурочен к 150-летию музея и посвящен коллекционеру Федору Плюшкину.«Эрмитаж предоставил нам 220 предметов, Российский этнографический музей — 191, Русский музей — 113, Музей истории религии — 15. И, конечно же, в эту коллекцию вошла небольшая часть из собрания Псковского музея. Более 50 реставраторов и хранителей приняли участие в подготовке этой коллекции. Открытие этой выставки — это пример необыкновенного музейного братства», — отметила генеральный директор Псковского музея Светлана Мельникова.В экспозицию вошло порядка 600 предметов из десяти музеев. Коллекция Плюшкина насчитывала свыше миллиона предметов. Среди экспонатов: портреты, картина Сальватора Розы «Обращение Савла», нумизматика, масонские предметы, этнография 22 народов, включая украшения сету.Выставка в главном здании музея работает до 26 ноября.