Квартет Бутмана выступил в штаб-квартире ООН ко Дню русского языка
В Женеве в штаб-квартире ООН выступил Квартет джазового саксофониста, народного артиста РФ Игоря Бутмана.
Коллектив выступил с концертом, приуроченным ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня. Организатором мероприятия выступило постоянное представительство России при ООН в Женеве. Концерт проходил в Зале Ассамблеи, одном из главных залов Дворца Наций, передает ТАСС.
Выступление музыкантов собрало несколько сотен человек, включая соотечественников, дипломатов и представителей десятка различных стран и международных организаций. Квартет исполнил известные произведения советской и российской музыкальной классики, в том числе «Катюшу», «Подмосковные вечера», «Луч солнца золотого», «Колыбельную медведицы», а также композиции из фильма «Приключения Буратино». Зал подпевал и пританцовывал.
В приветственном слове заместитель постпреда РФ при ООН в Женеве Сергей Васильев напомнил, что русский язык является одним из самых распространенных языков мира, а также самым распространенным из славянских языков. По его словам, как фундамент национальной самоидентификации и инструмент межнационального общения русский язык «обеспечивает связь между поколениями, обогащая при этом национальную культуру».
