С 8 по 14 июня 2026 года в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке пройдет «Международный фестиваль китайского кино».



Организатором выступает Роскино совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного управления Китайской Народной Республики по делам кинематографии.



Российским зрителям представят боевик, анимацию, историческую драму, комедию, военную ленту и мелодраму.



«Взаимный интерес российского и китайского зрителя к современному национальному кинематографу наших стран подтверждает уважение и дружбу между двумя народами. Мы рады продолжить ежегодную традицию перекрестных кинопоказов в рамках культурного обмена между Россией и Китаем. Обширная география показов позволит зрителям из разных регионов России познакомиться с богатством жанров киноиндустрии Китая», — отметила министр культуры России Ольга Любимова.



Фильмом открытия в Москве станет комедийная приключенческая картина «Личи из Чанъаня» (2025 г., реж. Дун Чэнпэн). Ленту представит генеральный продюсер Ли Япин. В Екатеринбурге фестиваль откроет боевик с элементами триллера с Джеки Чаном в главной роли «Охота за тенью» (2025 г., реж. Ларри Ян). Фильм представит актер Ли Чжэкунь.



Во Владивостоке показы открывает обладатель награды за лучший фильм на китайском языке 41-й Гонконгской кинопремии «Там, где кончается море — степь» (2022 г., реж. Дерек И). Представит ленту исполнительница главной роли Ма Су. В состав китайской делегации также вошли: Сюй Ян, Лю Юйхао, Чжан Юэнань, Ли Вандзяо и президент компании «Феникс Легенд Фильмс» Цзян Хао. В программе фестиваля также анимация «30 000 ли до Чанъаня» (2023 г., реж. Цзоу Цзин), военная драма «Городок Гэчжи» (2025 г., реж. Конг Шенг) и мелодрама «Любовные письма из Тибета» (2026 г., реж. Куми Нари).



