Ольга Любимова поздравила россиян с Днем защиты детей
Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Международным днем защиты детей.
Глава ведомства отметила, что в России сегодня работает уникальная трехступенчатая система творческого образования. В стране работают 5 тысяч детских школ искусств, где учатся более 1.8 млн ребят.
«В 66 регионах создано 118 школ креативных индустрий, где почти 16,5 тысячи детей постигают азы творческих профессий: от анимации и дизайна до звукорежиссуры и дополненной реальности. До конца года будет открыто еще 35 новых ШКИ», — говорится в сообщении министра, опубликованном в MAКС.
Ольга Любимова добавила, что в этом году откроются более 300 современных пространств для творческого развития школьников.
«С 20 по 22 августа в Москве состоится юбилейный V Международный детский культурный форум, который вновь объединит тысячи детей из России и стран зарубежья. Желаю каждому ребенку счастья, неиссякаемой творческой энергии и достижения новых высот!» — говорится в сообщении министра.
Фото: пресс-служба Минкультуры России