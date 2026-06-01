В Петербурге завершился XXIX Международный фестиваль «Музыкальный Олимп»

В Санкт-Петербурге завершился XXIX Международный фестиваль «Музыкальный Олимп».





Программа нынешнего сезона объединила лауреатов крупнейших международных конкурсов последних лет, в том числе множество юных талантов — победителей и финалистов известного телевизионного конкурса «Щелкунчик». На протяжении всех фестивальных дней зрители знакомились с будущим мировой сцены: молодые пианисты, скрипачи, виолончелисты и вокалисты демонстрировали высокий уровень мастерства и глубокую художественную зрелость, отметили организаторы.



«Мы стали свидетелями невероятного торжества таланта, где каждая нота звенела энергией молодых музыкантов. Зал встречал наших артистов горячими, восторженными овациями, подтверждая, что искусство не знает границ. Это был настоящий праздник международного масштаба, объединивший представителей самых разных национальностей на одной сцене. Они говорили на универсальном языке музыки», — отметила президент Фестиваля «Музыкальный Олимп» Ирина Никитина.





Выступления проходили в Академической капелле, Большом зале Санкт-Петербургской филармонии и Эрмитажном театре.



В программе приняли участие 23 исполнителя из России, Австралии, Беларуси, Венгрии, Вьетнама, Испании, Казахстана, Китая, Люксембурга, Южной Кореи, Швейцарии и Японии. Среди них дирижёры, пианисты, скрипачи, арфисты, вокалисты, а также мастера игры на духовых инструментах.



