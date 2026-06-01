В Музее имени Андрея Рублева откроется выставка «Именитые люди»

Экспозиция посвящена особой роли рода Строгановых в культуре России. «Именитые люди» и промышленники, они с конца XVI века стали крупнейшими заказчиками произведений искусства.На выставке будут представлены как непосредственно связанные с заказами Строгановых, так и стилистически близкие им произведения иконописи конца XVI — первой трети XVII века из собраний Музея имени Андрея Рублева, Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Музея русской иконы имени Михаила Абрамова, Музея христианского искусства «Церковно-археологический кабинет» Московской Духовной академии и частных коллекций.Многие из икон, в том числе подписных, будут экспонироваться впервые. К выставке предусмотрена культурно-просветительская программа: кураторские экскурсии, лекции ведущих исследователей об истории рода Строгановых и связанных с ними памятников архитектуры и живописи, лекция-концерт, мастер-класс по усольской эмали.