Ушла из жизни заслуженная артистка России Лариса Жуковская

Фото: АГН "Москва"

Актриса состояла в труппе МХАТ им. Горького.«Сегодня не стало Ларисы Александровны... Острохарактерная актриса, Лариса Жуковская создала на сцене десятки колоритных персонажей из различных социальных слоев. Детям разных поколений Лариса Александровна Жуковская запомнилась по легендарной мхатовской "Синей птице", где актрисе довелось играть роли Внучки, Света, Матери, а роль соседки Берленго досталась ей от учеников К. С. Станиславского», — сообщили в театре.Лариса Жуковская родилась 13 июня 1937 года. В 1959 году окончила ГИТИС (курс И. М. Раевского), а с 1961 года служила во МХАТ им. М. Горького.