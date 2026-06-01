Эрмитаж представил ретроспективу творчества скульптора Анатолия Данилова

В Главном штабе состоялось торжественное открытие выставки «Скульптура Анатолия Данилова на Императорском фарфоровом заводе: диалог сквозь века», передает пресс-служба Эрмитажа.



С 30 мая 2026 года экспозиция начала работу в рамках программы «Галерея современного фарфора». Выставка представляет ретроспективу творчества скульптора Анатолия Данилова, работающего на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге. Она раскрывает преемственность художественных традиций старейшей российской мануфактуры и новаторский подход мастера к материалу.





«Одно из главных направлений собирательства Эрмитажа — это фарфор. У нас лучшие в мире коллекции фарфора. Известно, что наш самый лучший партнер — это Императорский фарфоровый завод. С императорских времен у нас продолжаются и развиваются традиции. Одна из наших новейших экспозиций — это галерея современного фарфора. Она существует в формах разного типа выставок, в разных местах, но всё это вместе является галереей, частью подхода Эрмитажа к современному искусству, что само по себе замечательно и облагораживает его», — сказал на открытии Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа.





В залах экспонируются фарфоровые произведения из коллекции Государственного Эрмитажа и более семидесяти работ Анатолия Данилова из собраний АО «Императорский фарфоровый завод» и самого скульптора. Среди них фарфоровые фигуры серии «Полководцы великих побед», представляющие фарфоровую летопись русской воинской славы; уникальные композиции серии «Народности. Коллекция XXI», при создании которой автор использует метод полевой этнографии; балетная и жанровая пластика, а также анималистическая скульптура.



