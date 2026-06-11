В Новороссийске прошел первый литературный фестиваль-конкурс «Семь ветров»
В Новороссийске состоялся Первый межрегиональный литературный фестиваль-конкурс «Семь ветров» имени Павла Когана, передает пресс-служба минкультуры Краснодарского края.
Организаторами мероприятия выступили управление культуры Новороссийска и Союз литераторов России, фестиваль объединил поэтов со всей страны.
На конкурс поступило 387 заявок из более чем 40 городов и сел России — от Калининграда до Владивостока. Первый этап отбора (лонг-лист) прошли 120 авторов, в шорт-лист вышли 36 финалистов.
Организаторами мероприятия выступили управление культуры Новороссийска и Союз литераторов России, фестиваль объединил поэтов со всей страны.
На конкурс поступило 387 заявок из более чем 40 городов и сел России — от Калининграда до Владивостока. Первый этап отбора (лонг-лист) прошли 120 авторов, в шорт-лист вышли 36 финалистов.
Организаторы сообщили, что для участников и гостей провели интересные встречи, выставку, полезные мастер-классы, состоялось возложение цветов на площади Героев и поэтический пикник. Победителями фестиваля в 4 номинациях стали 14 лучших поэтов, их лучшие произведения будут опубликованы в литературном альманахе «Семь ветров».
Фестиваль станет ежегодным событием.
Фестиваль станет ежегодным событием.
Фото: пресс-служба минкультуры Краснодарского края