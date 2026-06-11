Фильмы из 10 стран вошли в программу кинофестиваля «Зеркало»

Фото: АГН "Москва"

Смотр пройдет в Иванове и городах Ивановской области с 26 по 30 июня, сообщили в пресс-службе смотра. В основной программе представлены 8 картин, созданных при участии 10 стран — Алжира, Великобритании, Ирана, Испании, Катара, Кыргызстана, России, США, Турции, Франции.В конкурс вошли фильмы «Без разрешения» Хассана Назера, «Мерген» Чынгыза Нарынова, «Мертвые души» Алекса Кокса, «Мертвые собаки не кусаются» Нури Джихана Оздогана, «Падение сэра Дугласа Уэзерфорда» Шона Данна, «Пустые места» Никиты Миклушова, «Харон» Акима Салбиева и «Хроники осады» Абдаллы Аль-Хатиба.Помимо международного конкурса, на фестивале пройдут программы российского кино «Свои» и «Свои. Короткий метр». В первую вошли 14 отечественных авторских фильмов, во вторую — 18 короткометражек. Победителей обеих программ определят зрители голосованием.Церемония открытия состоится 26 июня в Юрьевце — городе детства Андрея Тарковского. В этот день покажут короткометражный фильм «Каток и скрипка». Также в кинотеатре «Лодзь» пройдет показ картины «Страсти по Андрею», которой исполняется 60 лет. Основной площадкой фестиваля станет кинотеатр «Лодзь» в Иванове. Показы также пройдут в Шуе, Кохме, Кинешме и других городах области. Программный директор — киновед Сергей Лаврентьев, отборщик короткого метра — Вадим Рутковский.